La verdadera razón por la que las estatuas del Antiguo Egipto tienen las narices rotas

La investigación mostró que la ausencia de las narices, como en esta cabeza de una estatua de un rey de la Trigésima Dinastía, alrededor del 370 a.C., no era casual.

Los expertos, al contrario, aseguran que esta teoría carece de fundamento, entre otras razones porque las narices no son la única evidencia física de esos orígenes.

Y concuerdan en que, a pesar de los muchos horrores del imperialismo, éste no es uno de ellos.

Poderes divinos

No estamos hablando de los seguidores de la corriente del siglo VIII que rechazaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban.

P ero p or qué hacerlo

Pero recordemos que no eran sólo los dioses quienes podían habitar las imágenes, sino también los humanos que habían fallecido y, tras el largo y tortuoso viaje hasta la Sala de la Doble Verdad, demostrado su decencia en el Juicio del alma, convirtiéndose en seres divinos.

Saber que tus antepasados te siguen acompañando a pesar de su muerte puede ser reconfortante... pero también preocupante , particularmente si eres alguien poderoso y no te conviene que el pasado te haga sombra.

Ansiedad por el futuro del pasado

Cualquier persona en toda esta tierra que haga algo dañino o perverso a sus estatuas , losas, capillas, carpintería o monumentos que se encuentran en los recintos de cualquier templo, Mi Majestad no permitirá que su propiedad ni la de sus padres permanezca con ellos, ni que se una a los espíritus de la necrópolis, ni que permanezca entre los vivos .

En cuanto a cualquiera que ataque mi cadáver en la necrópolis, que quite mi estatua de mi tumba, [el dios del Sol] Ra lo odiará. No tendrá agua del altar de [el dios] Osiris, no transmitirá su propiedad a sus hijos jamás.