Egipto: la multimillonaria compensación que exige el país para devolver el carguero Ever Given a sus propietarios

13 minutos

El carguero Ever Given, de 400 metros de largo, quedó varado en diagonal en el canal de Suez el 23 de marzo durante casi una semana, lo que provocó el bloqueo de una de las principales rutas marítimas comerciales del mundo.

La exitosa maniobra que terminó por desencallar el Ever Given del canal de Suez a fines de marzo fue celebrada por el mundo entero y muchos pensaron que la historia del bloqueo de una de las rutas más importantes para el comercio internacional había llegado a su fin.

¿​La razón? Egipto decidió que no liberará el buque —actualmente anclado en el Gran Lago Amargo— hasta que se pague una multa de mil millones de dólares en compensación por los daños generados durante la semana que duró el bloqueo.

Shoei Kisen, la firma japonesa propietaria del Ever Given, ha dicho que no ha recibido de momento ningún reclamo oficial ni demanda legal por el bloqueo provocado por el carguero, pero sí han reconocido que están en "negociaciones" con la autoridad del canal.