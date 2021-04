Vacunas contra el coronavirus: Por qué el SARS-CoV-2 lo tiene difícil para escapar de la inmunización

44 minutos

No todos los virus evolucionan de la misma forma

Quitando esta excepción, repetimos, los coronavirus no forman serotipos. ¿Quiere esto decir que el SARS-CoV-2 no los formará? No, pero es una indicación muy fuerte de que no es fácil que lo haga.