"La cultura es tan común entre los animales que incluso los insectos y los peces la tienen"

31 minutos

Nuestras tradiciones culturales funcionan no solo como una forma de reconocer nuestra condición de seres humanos, sino también como una vía de transmisión de nuestros conocimientos.

Bueno, hay varias diferencias entre la cultura de los humanos, que es extraordinariamente compleja y no se ve en ningún animal no humano. Eso hay que dejarlo claro.

No obstante, el punto importante aquí es en lo que nos parecemos: nosotros compartimos estos conocimientos fundamentales de la misma forma que los animales lo aprenden entre ellos.

Así que lo que nosotros llamamos cultura, aunque es mucho más elaborada y complicada comparada con cualquier cosa que se ve entre los animales, no es algo que haya salido de la nada y se haya convertido en una muestra de la singularidad del ser humano como especie, sino que es una muestra de la evolución que ha partido de formas más simples que ocurrieron antes y que podemos ver en muchas especies.

Sin embargo, no se ha extendido en países o regiones donde hay ese mismo tipo de piedras o madera que podrían ser utilizadas como herramientas, pero los chimpancés de esas zonas no las han descubierto o no han aprendido a utilizarlas.