Cómo China salvó a más de 20.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial

Sin embargo, no Shanghái. Este oasis multicultural, que incluía a residentes británicos, franceses, estadounidenses y rusos, era uno de los pocos lugares en los que se garantizaba la aceptación de refugiados judíos, sin necesidad de visado.

La urbe no era solo un refugio seguro. También era una ciudad moderna con una comunidad establecida de judíos rusos, que una década antes habían construido la estructura que sostenía aquella Estrella de David en la sinagoga Ohel Moshe.

Inicios

Pero lo que los refugiados no pudieron prever es que viajarían miles de kilómetros para encontrarse de repente en territorio del aliado más poderoso de los nazis.

Tilanqiao

A diferencia de algunos de los guetos judíos en Europa en ese momento, Tilanqiao no quedó cercado.

Añade que "no era un lugar feliz".

Esta oscura historia se arremolinaba en mi mente cuando me detuve frente a un letrero conmemorativo de piedra en el Parque Huoshan, un pequeño y sereno espacio verde con senderos que atraviesan una exuberante vegetación.

Un grupo de ancianos chinos sentados en bancos me miró con expresiones de perplejidad mientras fotografiaba la placa.

La vida

"Mucha gente no tenía trabajo y vivía en viviendas con muchas otras camas y baños y cocinas comunes. No tenían privacidad y casi no tenían comida", indica.