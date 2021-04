El multimillonario que dejó Silicon Valley para vivir en una aldea remota

Sin carreteras principales ni alcantarillado

Tiene menos de 2.000 habitantes, no hay carreteras principales, ni acueducto ni alcantarillado. El acceso a la electricidad también es errático, así que Sridhar depende de generadores de di é sel .

Y, por otra, ser el jefe de una inmensamente exitosa compañía tiene sus beneficios: "Básicamente, me llegan las cosas que tienen que ver con políticas importantes".

Adaptación a la vida rural

"Encabezo uno de los equipos. Trabajo codo con codo con los programadores y me involucro en algunos proyectos de tecnología. El equipo de software está formado poringenieros repartidos por todo el mundo".

La vivienda no tiene aire acondicionado y en lugar de conducir un auto ahora usa un motocarro eléctrico o una bicicleta, y acude a un salón de te de la aldea con frecuencia, para charlar con los lugareños.

"Estoy disfrutando inmensamente de la vida aquí. He podido conocer a mucha gente de esta aldea y las aledañas".

Conocido, pero no famoso

Gracias a sus apariciones en los medios, la mayoría de los lugareños saben quién es. Pero insiste en que no es una celebridad.

De hecho, nos pidió no publicar el nombre de su aldea, pues no desea que llegue gente sin previo aviso.

Sridhar asegura que nunca fue el tipo de empresario ostentoso de la jet-set , así que no echa de menos su vida anterior.

Oficinas satélite antes de la pandemia

La aldea donde Sridhar vive no tiene los servicios básicos, aunque sí algo que le es imprescindible para trabajar: internet.

¿Por qué mudarse?

Cuando finalmente abandonó la región de la bahía en San Francisco, California, la decisión no causó mucha sorpresa entre sus colegas.

"Debido a que siempre teníamos a nuestros equipos geográficamente disperso, dónde estuviera el director ejecutivo realmente no afectaba nuestro trabajo", añade.

Contra la educación tradicional

No obstante, insiste en que su educación académica no tiene nada que ver con su éxito .

"Me estaba preparé para ser un experto en el campo de las matemáticas avanzadas y todo lo que hago ahora es aritmética básica", dice haciendo un paralelismo.

El empresario dice que no tiene sentido "imponer teorías sin contexto" a los estudiantes antes de hacerles entender cómo las pueden usar en sus vidas cotidianas.

"Soy un graduado en ingeniería eléctrica. He estudiado las ecuaciones de Maxwell, pero no me acuerdo de nada de eso".