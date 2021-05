Nikolai Fyodorov, "el Sócrates de Moscú" que impulsó el "cosmismo" y la carrera espacial soviética

55 minutos

Una vida ascética

"Primero, no es tan loco como suena (no te preocupes, no comparto y nunca he compartido sus puntos de vista, pero los he entendido lo suficiente como para sentirme capaz de defenderlos contra cualquier otra creencia de naturaleza material similar)".