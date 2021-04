Vacunas contra el coronavirus: un experto responde 11 preguntas sobre la inmunización contra la covid-19

Hay algunos otros elementos que se han evaluado en los estudios clínicos, como puede ser la detección del virus en la infección o la sintomatología, en los que sí hemos encontrado algunas variaciones que podrían ser atribuibles no sólo a la vacuna, sino también a la población en la que se está utilizando y a la actividad epidémica que había en el momento en el que se hicieron los estudios clínicos.

De tal forma que no podemos decir que haya una vacuna más efectiva que otra para prevenir la enfermedad grave y para prevenir la muerte por covid-19, todas las vacunas disponibles son igualmente efectivas.

No perdamos de vista que aunque ya estemos cansados de la pandemia y creamos que ya pasó mucho tiempo, apenas ha pasado un año y unos pocos meses.

De tal manera que no sabemos qué va a pasar a largo plazo, ni con la enfermedad ni con la inmunidad estimulada por las vacunas.

Esto no significa que ya se puede descuidar y que ya se puede exponer a riesgos, simplemente significa que puede llevar su vida con un poco más de tranquilidad, y estar seguro de que si le da covid-19 va a ser más leve.

No es necesario que sea exactamente el día 21 o el día 42, sino que alrededor de esa fecha se tiene cierta seguridad. Si recibimos la segunda dosis tres días antes o tres días después de esos intervalos, podríamos tener tranquilidad.

Para evaluar el riesgo de qué pasa si se prolonga el tiempo recomendado entre las dosis, habría que ver exactamente cuánto se está prolongando. Si se llega a extender más de una semana, habría que esperarse y ver si hay que volver a ponerse el esquema completo, porque ahí no se sabe exactamente qué va a pasar, los estudios no han evaluado eso.

Eso todavía no se sabe, sobretodo porque no ha pasado suficiente tiempo y no sabemos qué pasa a madiano plazo con las vacunas, es demasiado pronto para saberlo.