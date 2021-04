La intérprete de señas que descubrió en su escuela cómo un pastor abusaba de una de sus alumnas

12 minutos

Señales

Maldita y culpable

"Ella (la madre) me maldijo, gritó y dijo que no me creyeran porque el pastor solo quería ayudar a la familia. Fuimos a la comisaría para hacer el examen físico de la niña ese mismo día y se encontró que ella había sido violada", dijo la maestra.

Un problema frecuente

"En 2002, una niña me dijo que se había acostado con su papá y su mamá y que él la acariciaba. Luego me preguntó si es normal sentir dolor al orinar. Le dije que no. La llevaron al Consejo de Tutela y los exámenes demostraron que tenía VPH, contagiado por su propio padre", dijo.

"Con la terapia entendí que estoy en este entorno, pero no soy uno de ellos. Solo soy un canal y entiendo mi rol como parte de esta intermediación entre el alumno y los órganos responsables. Ya no me apropio de eso. Cuando hice esto, me salió una úlcera y pensé que me iba a morir. No es que no me duela ni me afecte, pero trato de poner un límite", dice la intérprete.