"Nos amenazaron con atarnos a un caballo a mí y a mi hijo": los grupos de Rusia que atacan mujeres a través de Telegram

42 minutos

"Supe instantáneamente que este chico no debería permanecer allí, nunca lo entenderían", relata.

Prejuicio y odio

Pero también, la empresa es acusada de no hacer lo suficiente para depurar los canales extremistas dirigidos por personas que estuvieron relacionadas con el llamado Estado Islámico o con los disturbios del Capitolio de enero de este año, por ejemplo.

En enero de 2021, Telegram se llegó a convertir por unas semanas en la aplicación que no es de juegos más descargada del mundo.

Moderadores silenciosos

"Me dijeron que la gente negra no vive mucho en Rusia", cuenta Ekaterina al narrar cómo los miembros de un canal de Telegram llamado The Male State (El estado masculino) comenzaron su campaña contra ella.