Coronavirus: "Algunos políticos han usado la ciencia casi como una excusa para desconocer o minimizar sus responsabilidades"

23 minutos

"La forma en que la ciencia se convierte en políticas públicas depende de cálculos políticos y económicos, así como de los compromisos morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores", escribió la socióloga Jana Bacevic en una columna de The Guardian en abril de 2020.

Sí, una de las cosas que yo he dicho, desde el inicio de la pandemia, es que la forma en que los políticos usan la ciencia es una justificación para directrices políticas específicas o acciones que han decidido realizar.

Una de las razones por las que me pareció importante llamar la atención sobre esto es precisamente porque sentí, especialmente al principio de la pandemia, que aunque de alguna manera ha cambiado, algunos políticos estaban usando la ciencia casi como una excusa con el fin de desconocer, o al menos minimizar, su responsabilidad por ciertas acciones, o, más a menudo, por no tomar ciertas acciones.

Al principio de la pandemia, el gobierno de Reino Unido mantuvo la decisión de no tomar en cuenta las sugerencias de sus propios consejeros científicos, y eso lo supimos porque esos consejos estan disponibles al público, así que sabemos lo que decían.

Lo que han mostrado mis investigaciones y los medios es que ese modelo fue presentado al gobierno de Reino Unido meses antes, en enero, y no a mediados de marzo que fue cuando se comenzó a tomar en cuenta.

Así que en realidad no era un modelo nuevo, era un modelo que les decía algo que ya sabían, solamente que ahora se lo decían con mayor nivel de certeza.

Es posible que sí hubiera cambiado algo en la forma de comunicar esa ciencia, pero eso no desestima el hecho de que el gobierno era reacio a hacer alguna intervención, o a tomar medidas que pudieran verse como radicales.

Entonces ese fue un claro ejemplo en el que un supuesto cambio en el asesoramiento científico fue usado, no diré como "excusa" porque eso rayaría en lo difamatorio, pero sí fue claramente usado como una justificación para cambiar el curso de acción, pero la ciencia en sí misma no ha cambiado en nada.

En ese sentido, la ciencia ha sido más o menos firme en decir que no hay razón para asumir que las escuelas estarán exentas de las formas de transmisión del virus.

El problema con eso, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no se sabía mucho sobre las rutas de transmisión o las tasas de mortalidad, es que en muchos aspectos no había tal cosa como "la mejor ciencia disponible".

Para ser más precisos, lo que se consideraba la mejor ciencia disponible era la ciencia que los políticos pensaban que era la mejor, aunque no siempre por razones que no fueran científicas.

Los científicos con frecuencia no están de acuerdo entre ellos en muchos asuntos, pero, lo que es más importante, los científicos raramente tienen un concepto o ideología política que guíe lo que ellos sugieren.

No creo que podamos esperar que los políticos lo digan de una manera más transparente, pero si pudiéramos elegir de qué manera podrían decirlo, creo que una manera razonable sería decir que se están guiando por la ciencia que les parece útil para los fines políticos que quieren lograr.

Usted dice que los consejos científicos están limitados por lo que los gobernantes preguntan, pero también por lo que no preguntan, ¿a qué se refiere?

Los políticos normalmente llegan a estas reuniones diciendo "ok, x y y cosa está fuera de la discusión. Con base en el poco margen de maniobra que tenemos, ¿qué es lo que debemos saber?".

En esas reuniones no preguntan "realmente queremos proteger a la población, ¿qué debemos hacer?".

Básicamente el tipo de preguntas que hacen es: "supongamos que no le diremos a la gente trabaje desde casa, ¿qué pasaría en ese caso?".

Entonces, en realidad no piden consejos científicos, lo que hacen es que a veces piden consejos políticos o consejos que sugieran un curso de acción para políticas públicas, lo cual es distinto.

Cuando hablan con los asesores científicos solo preguntan lo mínimo que les permita entender cuáles serán las consecuencias de sus acciones en asuntos que no pueden comprender, por ejemplo, las tasas de transmisión o de mortalidad.

Aquellos que no lo son, en algunos casos se pueden obtener con peticiones de acceso a la información, aunque algunas de estas solicitudes han sido negadas repetidamente.

Algunos de estos casos han sido obvios, así que con frecuencia los políticos dicen "ok, esta es la recomendación científica, pero este es el camino que hemos decidido tomar".

Creo que eso nos dice algo muy preocupante, y es que los políticos ya no temen ser vistos como alguien que decide interpretar la ciencia a su manera, sin contradecirla explícitamente.

Ahí está el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), que no está conectado de ninguna manera con el gobierno, pero provee opiniones expertas que en algunos casos se desvía del curso de acción que ha decidido tomar el gobierno.

Eso se debe en parte a que el virus cruza fronteras y en parte a que no hay muchos eventos heróicos que puedan ser hechos por los políticos.

Esas personas no son precisamente gente que tienda a estar en el foco de atención, especialmente en países donde ha habido una consistente falta de inversión o privatización del sistema de salud.

En ese sentido, creo que sería justo decir que muchos políticos fueron tomados por sopresa y que realmente no podían ver cómo esta crisis podía volverse una oportunidad política.

En ese sentido, creo que va en aumento su preocupación por justificar sus propias decisiones, o tratar de dar la impresión de que están haciendo lo mejor posible, con el fin de que más adelante no se les pida rendir cuentas o se les considere culpables por las altas tasas de mortalidad u otros impactos de la pandemia.

La ciencia es política. Siempre he dicho esto de manera abierta, para mí la política es el arte o el proceso de vivir juntos, y como la ciencia es parte de la sociedad siempre está involucrada en las preguntas políticas. Las decisiones científicas tienen consecuencias políticas.

La ciencia es algo bueno, pero si no hay financiación no hay ciencia, eso es importante en relación a qué tipo de ciencia recibe fondos y cuál no.