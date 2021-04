Oscar 2021: quiénes son los ganadores que hicieron historia en los premios de la Academia de Hollywood

1 hora

La celebrada Zhao

La favorita del público

El segundo para Hopkins

Aunque no estuvo presente en la gala, el último premio de la noche se fue para el actor galés Anthony Hopkins por su ovacionado papel en The Father ("El padre").

"Algún día será normal"

Los otros dos aspirantes previamente habían sido el guionista James Ivory (Call Me By Your Name) y la directora Agnès Varda. Ambos tenían 89 años cuando fueron reconocidos por la Academia, según el diario Los Angeles Times.