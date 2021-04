Oscars 2021: Quién es Chloé Zhao, la segunda mujer en la historia en ganar en la categoría mejor director

Fuente de la imagen, AMPAS/Reuters Pie de foto, Chloe Zhao obtuvo el premio en la categoría mejor director.

Chloe Zhao hizo historia al convertirse en la primera mujer de color -y solo la segunda mujer en términos absolutos- en ganar el premio al mejor director en los Oscar.

Nacida en China, educada en Reino Unido, y basada en Estados Unidos, Zhao también ganó en la categoría de mejor película con Nomadland, su tercera cinta.

Los tres films son retratos convincentes de personas -a menudo interpretadas por actores no profesionales- en los márgenes de la sociedad en el oeste estadounidense.

Pero su próxima película será muy diferente: Eternals, un cómic de Marvel.

¿Quién es Chloé Zhao?

Fuente de la imagen, Searchlight Pie de foto, Frances McDormand y Chloé Zhao en el set de Nomadland.

Con su triunfo en los Oscar, que llega 11 años después de que Kathryn Bigelow se convirtiera en la primera mujer en ganar en la categoría mejor director con su película The Hurt Locker (Zona de miedo o Vivir al límite en Latinoamérica y En tierra hostil en España), Zhao, de 39 años, ha sido reconocida como una de las cineastas más destacadas y talentosas que han surgido en los últimos años.

Nacida en Pekín, su padre era un exitoso ejecutivo del acero y su madrastra la conocida actriz de comedia china Song Dandan.

En su discurso de aceptación el domingo, Zhao dijo: "He estado pensando mucho últimamente en cómo sigo adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Creo que se remonta a algo que aprendí cuando era niña".

"Cuando crecía en China, mi papá y yo jugábamos a este juego: memorizábamos poemas y textos chinos clásicos, los recitábamos juntos y tratábamos de terminar las frases del otro."

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, Chloe Zhao took Nomadland's Charlene Swankie to the Oscars

"Hay uno que recuerdo muy bien, se llama Tres personajes clásicos. La primera frase dice ... 'La gente al nacer es inherentemente buena'. Esas seis letras tuvieron un gran impacto en mí cuando era niña, y todavía hoy las creo de verdad".

"Aunque a veces parezca que lo contrario es cierto, siempre he encontrado bondad en las personas que conocí, en todos los lugares del mundo a los que fui".

"Así que esto es para cualquiera que haya tenido la fe y el coraje para aferrarse a la bondad en sí mismos y a aferrarse a la bondad en los demás, sin importar lo difícil que sea".

"Y esto es para ustedes. Ustedes me inspiran para seguir adelante".

Elogios y controversia en China

Zhao tiene una relación complicada con su país de origen, especialmente desde que resurgió una entrevista de 2013 en la que dijo que había "mentiras por todas partes" cuando era niña.

"Mucha de la información que recibí cuando era más joven no era cierta, y me volví muy rebelde hacia mi familia y mi pasado", dijo.

Según informes, las autoridades chinas reaccionaron censurando el marketing y las menciones de Nomadland en las redes sociales, dando lugar a dudas respecto al estreno de la película en el país.

Sin embargo, hubo elogios el lunes después de que se anunció su victoria, y los usuarios de la plataforma china Weibo la llamaron "la luz de China", luego de que su discurso hiciera referencia a su herencia china.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, El siguiente proyecto de Zhao es un cómic de Marvel.

Una persona comentó que su discurso parecía tener un significado político más profundo y agregó que "ninguna persona inteligente pensaría en abandonar el mercado chino".

Pero otros usuarios notaron lo "extraño" que era que ni su nombre ni los Oscar llegaran a la lista de búsqueda de tendencias principales en Weibo.

En China, los Oscar no se transmitieron debido a las controversias que rodean a Zhao, así como al cortometraje documental Do Not Split, sobre el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong.

Angustia adolescente

Zhao se mudó a Inglaterra para estudiar en Brighton a mediados de la década de 1990 con 14 años, a pesar de que hablaba poco inglés.

"Lo que más recuerdo de ella es que le encantaban los desafíos, en el buen sentido", le dijo a BBC South East Today Alison Withers, una de sus exmaestras del internado Brighton College.

"Ella vino a un país diferente, a una cultura diferente, siempre se preguntaba por qué hacíamos las cosas y estaba dispuesta a quedarse atrapada. Claramente, era muy brillante y aprendió inglés terriblemente rápido".

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, Zhao conoció a su pareja y director de fotografía Joshua James Richards cuando estudiaba en Nueva York.

La propia Zhao ha recordado con cariño esta época en que era "muy emo" en la playa de Brighton. "Mucha angustia adolescente, pero esos fueron años creativos".

Después de Brighton, se fue a EE. UU. y estudió ciencias políticas en Massachusetts antes de mudarse a Nueva York en 2010, para inscribirse en el programa de posgrado de cine de la Tisch School of the Arts de Nueva York, cuyo director artístico es Spike Lee.

Fue un momento crucial para Zhao. Comenzó a trabajar en su primer largometraje, Songs My Brothers Taught Me, una historia de transición a la adultez filmada en una reserva de nativos americanos en Dakota del Sur, con actores no profesionales.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Zhao junto a Brady y Tim Jandreau, quienes protagonizaron su película The Rider en 2017.

Mientras estaba en la Universidad de Nueva York, también se embarcó en una asociación, profesional y personal, con su compañero de estudios de posgrado Joshua James Richards, de Cornualles, Reino Unido, quien trabajó como director de fotografía en las tres películas de Zhao.

"Se formó un vínculo a través de nuestro gusto y lo que nos atraía visualmente", le dijo Zhao a IndieWire.

Richards fue nominado a su propio Oscar por mejor fotografía, por Nomadland.

Mientras trabajaba en Songs My Brothers Taught Me, Zhao conoció a un jinete de rodeo llamado Brady Jandreau y decidió armar su próxima película en torno a él.

The Rider, que se estrenó en 2017 (y donde el padre de Zhao figura como productor ejecutivo), cuenta la historia de un joven llamado Brady que trata de vivir con las secuelas de un grave accidente de rodeo, y que refleja la propia historia real de Brady.

"Siempre me he sentido como una extraña"

El film fue nombrado mejor película del año por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de EE. UU. y el programa de cine de BBC Radio 4.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, La película The Rider refinó lo que se convertiría en su sello distintivo: el uso de personas que no son actores para contar un drama personal.

The Rider refinó lo que se ha convertido en el sello distintivo de Zhao y Richards: elegir a personas que no son actores para contar un drama personal emotivo y profundamente conmovedor en una forma de realidad ficticia, filmada por lo general en espacios abiertos bañados por la luz dorada del sol.

Zhao recientemente le contó al medio británico The Telegraph las historias que le atraen. "Dondequiera que he ido en la vida, siempre me he sentido como una extraña", dijo. "Así que, naturalmente, me atraen otras personas que viven en la periferia o que no viven estilos de vida convencionales".

Zhao se sintió atraída por las historias de personas que viven en camionetas y cuyas vidas transitorias, impredecibles pero a menudo libres se documentaron en el libro de no ficción de 2017 Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder.

Zhao conoció a muchas de las personas del libro y eligió a algunas para que interpretaran versiones de sí mismos en la película, junto al personaje principal Fern, un papel ficticio interpretado por la actriz Frances McDormand.

Fern encuentra una nueva vida en la carretera, y una nueva comunidad entre sus compañeros nómadas que viven en furgonetas, después de la muerte de su esposo y el declive tanto de la empresa donde trabajaba como de la ciudad a la que llamaba hogar.

Nomadland ha sido una de las ganadoras de los Oscar desde septiembre, cuando se convirtió en la primera película en ganar los principales premios en los festivales de cine de Toronto y Venecia.

Sin embargo, la película no ha estado exenta de controversia, y algunos criticaron a Zhao por pasar por alto algunos de los problemas documentados por Bruder sobre el trabajo en un almacén de Amazon, uno de los varios trabajos temporales que encuentran Fern y sus amigos.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Zhao junto a los intérpretes de Nomadland Frances McDormand, Charlene Swankie y Linda May.

Pero eso no le quitó el impulso de los premios ni impidió que Zhao se convirtiera en una de los cineastas más famosas de Hollywood.

Zhao ha comenzado a formar parte también del mundo de los éxitos de taquilla. La cineasta usará su visión y voz distintivas en Eternals, de Marvel, una película sobre superhéroes inmortales interpretados por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden y Kumail Nanjiani.

Ella es fan del Universo Cinematográfico de Marvel desde hace una década. "Hice correr la voz de que quería hacer una película de Marvel, y me llegó el proyecto correcto", dijo.

Eternals se estrenará en noviembre. Después de eso, se cree que tiene programado trabajar en una versión "occidental futurista de ciencia ficción" de Drácula.

Ella ha dicho que construir un mundo rico y convincente en la película es su "cosa favorita", ya sea el mundo de los jinetes de rodeo o los héroes de los cómics.

Hablando sobre su película de Marvel a Variety, dijo que planeaba "darle un giro sin dejar de ser fiel a su esencia".