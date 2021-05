Cómo las cuarentenas afectan el lenguaje en niños pequeños (y 5 consejos para que amplíen su vocabulario)

23 minutos

Saly Miner, directora de la escuela primaria Ryders Hayes, en Inglaterra, que participó en el estudio, dice que los problemas de comunicación fueron "muy limitantes" para los más pequeños, sobre todo si no podían expresarse, interactuar con sus pares y hacerse entender.

"Es absolutamente clave", explica. "Todo está relacionado con la autoestima y la confianza. Y sin eso, no van a sentirse felices, no van a poder crecer, no van a poder obtener todos los beneficios de interactuar con sus pares como querríamos e interactuar con el personal".