Evelin Rochel, la prostituta colombiana que venció a uno de los mayores burdeles de España

39 minutos

Tras trabajar durante un par de años como limpiadora de hogar o camarera, por un cúmulo de circunstancias acabó dedicándose a la prostitución, una actividad que en España no está regulada por una ley concreta y no es en sí ilegal.

"Pequeña rebelión"

"Pero ya me había convertido en una persona incómoda y quedé en el punto de mira", relata la colombiana. "Y una discusión con un cliente fue la excusa perfecta para que me despidieran".

Okupa de la 113

"Como era viernes, conseguí que me dieran el fin de semana, que aproveché para interponer una denuncia", explica Rochel. "Desconocía a dónde me iba a llevar, porque no tengo conocimientos de derecho, pero sabía que me serviría para ganar un poco de tiempo".