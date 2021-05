Elizabeth Blackwell: la inusual 'primera doctora moderna' que ingresó a la medicina para probar que tenía la razón

Murió en bancarrota, dejándoles como última lección que un marido no era garantía de seguridad.

¿Quién era Elizabeth Blackwell?

Estaba de acuerdo con la escritora y editora trascendentalista Margaret Fuller, quien había proclamado que la humanidad no alcanzaría la iluminación hasta que las mujeres demostraran que eran capaces de cualquier cosa que eligieran, y que ese logro era una cuestión de talento y trabajo, no de sexo .

Eligió la medicina, no porque le encantara la ciencia o le importara la curación (de hecho, pensaba que la enfermedad era un signo de debilidad y encontraba repugnantes las funciones corporales) sino porque era una forma inusualmente clara de demostrar su punto .

Si una mujer lograba tomar asiento en la sala de conferencias de una escuela de medicina y aprobar todos los exámenes requeridos para obtener un diploma, ¿quién podría argumentar que no estaba calificada para ser doctora?

La 'doctora mujer'

La próspera práctica que había esperado no se materializó.

Las mujeres pobres no eran tan exigentes respecto a su médico y la clínica proporcionó un lugar para que el número cada vez mayor de mujeres graduadas en medicina terminaran su formación.

Las Blackwell supervisaron la selección y capacitación de enfermeras para enviar al frente, pero finalmente dejaron de trabajar para la guerra cuando quedó claro que los médicos varones no estaban dispuestos a reconocer su participación en igualdad de condiciones .

No era ni adorable ni estaba interesada en complacer a nadie.

Dirigieron su atención a su siguiente logro: la apertura de lafacultad de medicina Women's Medical College of the New York Infirmary en 1869, con un énfasis en el rigor académico y la formación práctica que la puso por encima de las escuelas para hombres en las que los Blackwell habían recibido sus títulos.