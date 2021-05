Las formidables reinas que gobernaron Jerusalén

Los almacenes de alimentos y el saneamiento dentro de la ciudad estaban sometidos a una gran presión, y casi no tenían caballeros entrenados ni hombres de armas: el ejército había sido destruido casi tres meses antes en la batalla de los Cuernos de Hattin, en la que el esposo de Sibila, Guy de Lusignan, había sido capturado.

El trío al mando

Cuando los muros comenzaron a derrumbarse y no hubo esperanza de poder resistir, decidieron negociar los términos de la rendición.

Al borde de la derrota, no estaban en una posición de negociación sólida.

No tuvo mucha opción: cuando inicialmente se negó, Balián juró no solo luchar hasta la muerte, sino también destruir la Cúpula de la Roca, uno de los lugares más sagrados del Islam, si el sultán no ofrecía condiciones.