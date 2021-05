La extraordinaria historia de la primera traducción al mandarín de "Don Quijote de la Mancha"

38 minutos

De amo y criado a maestro y discípulo

Ni cura ni Dios

"Fábrica de escritura"

"Eran muy pocos los que podían traducir directamente de una lengua extranjera y luego escribir en buen chino", le explica a BBC Mundo Michael Gibbs Hill, director de estudios chinos del College of William and Mary, en Virginia, Estados Unidos, y autor de Lin Shu, Inc.: Translation and the Making of Modern Chinese Culture("Lin Shu, inc.: la traducción y la creación de la cultura moderna china").