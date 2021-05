5 de mayo: claves para entender la relación de "amor y odio" entre México y Estados Unidos

Una fecha que en el país latinoamericano no causa expectación , e incluso pasa desapercibida, en Estados Unidos es motivo para deleitarse con comida mexicana, ponerse sombrero y bigotes falsos. Y con una margarita en mano brindan por su vecino del sur.

Y no es raro encontrar a estadounidenses -incluso latinos- que piensan que el Cinco de Mayo , como le llaman, es el día de la Independencia mexicana (en realidad es el 16 de septiembre).

Además de ese día, no hay otra fecha similar en las que EE.UU. celebre a su vecino.

Los estadounidenses no dudan en tomar sombreros y bigotes falsos para "imitar" a los mexicanos en la fiesta del "Cinco de Mayo".

1. La herida abierta en México

"Es una herida histórica que va a quedar ahí irremediablemente. Podría cambiarse, pero no hemos hecho un proceso de reconciliación para hacerlo", añade.

"Pero los jóvenes ya no tienen tanto el peso de esa historia de nuestra generación".

2. La cultura como puente

El experto en la imagen de México en el extranjero señala que los mexicanos "admiran su ciencia, sus inventos, sus logros", pues México no ha avanzado ese camino. "México no es un pueblo así. Es un pueblo que le ha costado llegar a la modernidad. Que prefiere las formas tradicionales que las modernas ".

"Un México lleno de droga, muy violento, corrupción. Y no la sociedad vibrante que es el país. Sí hay muchos problemas en México, pero también muchos elementos de desarrollo. Está muy distorsionada la imagen de México en EE.UU.", considera.

3. La unión comercial y el recelo

"México tiene una admiración , no tanto al estadounidense en sí, sino a su modernidad . Una que no tiene México. Es un país que rápidamente se industrializó, se modernizó, con procesos de producción fuertes y se posicionó como una potencia mundial rápidamente en el siglo XX", sostiene Villanueva.

A eso hay que añadir que en México históricamente se ha percibido que Estados Unidos le da un trato no prioritario. La frase "México es el patio trasero de EE.UU." suele aparecer en los debates del tema.

4. Disfrutar el país vecino (o no)

"No sabes cuántos mensajes recibo de que me van a secuestrar, de que es peligroso", cuenta en un video reciente en el que enfatiza que la gente en su país no entiende lo grande y diverso que es México.