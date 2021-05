"Los mexicanos sueñan con ser como Finlandia, pero sin pagar impuestos como los finlandeses"

La otra conclusión importante es que la gente no asocia el sistema de impuestos con la redistribución. La gente quiere menos desigualdad, pero no quiere pagar más impuestos. No hacen una conexión entre las dos cosas. No piensan que los impuestos pueden ser una medida redistributiva.