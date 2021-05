Quién es Melinda Gates, "la mujer más poderosa de la filantropía" y esposa de Bill Gates por 27 años

25 minutos

No es para menos, pues está casada con Bill Gates, cofundador en 1975 de Microsoft, la compañía de software más grande del mundo, y actualmente el cuarto hombre más rico del planeta , con un patrimonio que se estima en US$124.000 millones, de acuerdo a la revista Forbes .

"Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja", dijeron en un comunicado difundido en Twitter.

Trabajo en Microsoft

Filantropía

Empresaria y autora

Melinda también es autora del libro The Moment of Lift ("No hay vuelta atrás"), publicado en 2019 y que habla sobre las "mujeres inspiradoras" que ha conocido en todo el mundo y sobre cómo se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres.