Coronavirus: autopsias revelan por qué es tan difícil diagnosticar covid-19 en niños

Los casos fueron reportados en un estudio publicado la semana pasada en la revista científica EClinicalMedicine , una publicación de acceso abierto de la revista The Lancet.

PIMS, la covid-19 infantil atípica

"El niño era normal, comenzó a tener convulsiones epilépticas. Lo trataron con un anticonvulsivo, pero no pudieron aliviarlo. Era un cuadro cerebral".

El tercer niño con covid atípica estudiado (un caso ya descrito en un artículo de la revista The Lancet Child and Adolescent Health) llegó a la sala de emergencias con síntomas cardíacos graves. También tenía dolor abdominal y dificultad para respirar, entre otros síntomas.

¿Por qué mueren los niños? La hipótesis de la USP

"Pero estamos diciendo que no, no es solo eso. No es que el virus pasó por allí y se fue".