Vacunas contra la covid-19 | "Decidimos no exigir que se cumpla con nuestra patente durante la pandemia": Noubar Afeyan, cofundador de Moderna

Probablemente Noubar Afeyan no sea muy conocido fuera de los círculos de emprendedores e inversionistas, pero durante el último año una de sus compañías se ha hecho famosa en el mundo entero.

También abordó el futuro de la tecnología de ARN mensajero para prevenir o curar no solamente infecciones virales, sino además enfermedades como el cáncer.

Me alegra que preguntes esto porque lo que aparentemente el mundo y estas organizaciones no supieron es que en octubre pasado declaramos públicamente que voluntariamente no exigiríamos el cumplimiento de ninguna de nuestras patentes durante la pandemia a nadie que esté haciendo una vacuna. Punto.