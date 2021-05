Cómo perdí más de US$150.000 en un sitio online de citas

En 2020, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos informó que "las pérdidas reportadas producto de las denominadas estafas románticas alcanzaron la cifra récord de US $ 304 millones ".

El ejemplo de Rachel

"Cuando me dijo que su vida estaba en peligro y no supe de él, pensé que lo habían asesinado. ¿Te imaginas sentirte responsable de que alguien viva o muera?", explica, cuando le preguntan por qué le envió tanto dinero a una persona a la que no conocía.