4 consejos para crear contraseñas seguras y a la vez fáciles de recordar

19 minutos

Consejos obsoletos

Mis intentos

Reglas a seguir

Es útil complementar esto con recordatorios adicionales para no usar la misma contraseña en varias cuentas por temor a que la violación de una lleve a la violación de todas, no compartirlas con otras personas, porque entonces ya no es tu contraseña y no mantener una registro visible de las mismas.