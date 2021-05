Cómo es Songdo, la ciudad inteligente creada desde cero en Corea del Sur

"Cuando me mudé era como estar en tierra de nadie. Mis colegas y solíamos bromear y llamar a esta ciudad, Songberia. Una mezca de Songdo y Siberia".

"Tenía que tomar un autobús para ir al supermercado, y el más cerca estaba a 25 minutos. Literalmente no había nada alrededor de mi universidad", cuenta.

Levantada desde cero en una inmensa porción de terreno ganado al mar, Songdo International City está inspirada en Nueva York y en los canales de Venecia, aunque en ellos navegan taxis acuáticos y no góndolas italianas.

"No ves basura en la ciudad. Creo que es un sistema buenísimo. Permite que la ciudad se mantenga limpia", dice Parker.

Por eso por la ciudad no se ven hay camiones de la basura ni grandes contenedores.

De hecho, afirma, no para de llegar gente.

Fuera de la almendra central no se sigue con el ideal urbanístico con el que nació la ciudad.

La excelencia en la educación

"No estaban acabados ni los apartamentos. Tuvimos que vivir en un hotel durante 4 meses", cuenta a BBC Mundo desde su casa en Songdo.

Inicios de Songdo

Pero pese a ser una ciudad con las tecnologías más vanguardistas, en sus inicios las cosas no fueron tan idílicas.

"Era muy artificial. No había nada, no había cultura, no había escena musical…", dice.