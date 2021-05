Cómo el mito de las estatuas griegas blancas alimentó la falsa idea de la superioridad europea

No es tan blanco como se cree. A pesar del paso de los siglos, todavía se perciben rastros de color original en el busto de mármol de la emperatriz romana Vibia Sabina.

Nací en Grecia, hija de padre griego y madre alemana. Como muchos, crecí pensando que las estatuas y estructuras griegas que me rodeaban eran siempre blancas, como el mármol utilizado como materia prima para su creación o , en menor medida, oscuros, cuando eran de bronce.

Del bronce al mármol

Muchas de las estatuas que se incorporaban de alguna manera a estructuras más grandes, como edificios, estaban hechas de mármol. Pero la mayoría de las esculturas que no contaban con este soporte estructural fueron realizadas en bronce por ser un material más resistente.

Además, la selección del material (mármol o bronce) para la producción de objetos de arte no tuvo nada que ver con el color claro original de la piedra o la oscuridad del metal. El lugar donde se colocaría la estatua fue un factor mucho más determinante a la hora de escoger el tipo de material a utilizar.

Originales y réplicas

El mármol no tiene la misma resistencia que el bronce y hay que "echarle una mano" para mantenerlo en pie.

Hay registros de 20 copias de una misma estatua cuyo original griego era en bronce, pero que pasó a la historia como si estuviera hecha de mármol y con el soporte para que no se desplomara.

Tesoros

Entonces, podemos decir que nuestra percepción de la Antigüedad a partir de las estatuas se basa principalmente en las copias y no en la realidad histórica de los originales .

Tras los rastros de los colores originales

"Todavía se conserva mucho color en las estatuas. Se puede ver a simple vista. Y el color no está solo en los adornos de la ropa. Está toda la superficie de una escultura", dice el arqueólogo Vinzenz Brinkmann, director del departamento de antigüedades del Instituto Liebighaus, en Alemania. Brinkmann estudió el tema durante cuarenta años.

Realmente, no es necesario confiar en los ojos. Gracias a la tecnología se hizo un examen aún más detallado con análisis realizados a través de luces ultravioleta e infrarroja y también procesos químicos avanzados capaces de revelar una imagen muy precisa de la Antigüedad.

Entre los notables ejemplos de la rica decoración colorida utilizada en las obras originales están la Kore del Peplo, la escultura de una joven que decora una tumba; los guerreros de Riace, encontrados en el mar Mediterráneo; el kuros, la estatua de un joven desnudo que refleja la influencia de Egipto en la escultura griega con una postura más rígida; e incluso el denominado sarcófago de Alejandro Magno (que, de hecho, no era su sarcófago), que se encuentra en lo que hoy es el Líbano y tiene impresionantes detalles de color.

Los griegos no solo influyeron en el mundo, sino que también fueron influenciados por las civilizaciones que bordeaban el mar Mediterráneo, como Egipto, y por los pueblos que habitaban Medio Oriente.

El intercambio entre ellos no solo fue comercial, sino también cultural. Y la fuerte tradición de la escultura - coloreada - está directamente ligada a estos intercambios .

En otras palabras, no es cierto que al llegar a lo que se considera la culminación de su civilización, los griegos rechazaron la influencia que heredaron excluyendo los colores.

¿Cómo surgió la idea de una antigüedad incolora?

No fue hasta finales del siglo XV cuando se despertó un interés en la Antigüedad. Fue el comienzo del período que se conoció como el Renacimiento.

Pero la pregunta persiste: ¿ Acaso l os artistas del Renacimiento que crearon una estética tan influyente no notaron las huellas de los pigmentos de color en las estatuas?

Pero no sería necesario depender solo de lo que se puede ver. Platón, considerado el padre de la filosofía política, se refirió a los colores de las esculturas en sus escritos.

En el siglo IV a. C., Platón escribió que los ojos de una estatua merecían los colores más hermosos , ya que eran la parte más hermosa del cuerpo. Pero referencias como esta pueden haber sido ignoradas por varias razones.

"Europa no estaba muy educada. Pero quería deshacerse de la opresión de la Iglesia. Entonces produjeron un ideal", dice Vinzenz Brinkman.

Excavación reveladora - La Artemisa de Pompeya

Y la evidencia no solo vino de la Artemisa. Un fresco, también descubierto en Pompeya, muestra a una mujer pintando claramente una estatua y con muchos colores.

La ausencia de color como símbolo de sofisticación

La escultura del arquero, por ejemplo, era parte de ese templo. Es obvio que, cuando se encontró la estatua, los colores ya no eran tan fuertes como en la versión restaurada por Brinkmann. Pero aun así, eran innegablemente visibles en ese momento.

"Él lo sabía, pero lo menospreció. Francamente se declara ignorante. 'Lo sé, pero no quiero saberlo'. Y esto es algo que todavía vemos todos los días en la actualidad. Mucha gente y colegas dicen 'Está bien, puedes estar en lo cierto, pero esta no es mi Antigüedad'. Mi Antigüedad ... ¡Tienen sus propias Antigüedades! Las Antigüedades de cada uno: y Goethe tenía la suya", dice Brinkmann.

Distorsión del ideal estético

"Los museos y los expertos no informaron al público acerca de los colores y adornos de las estatuas, ya que los colores y adornos estaban hasta cierto punto limitados a las culturas folclóricas no europeas, no serias", dice Brinkmann.