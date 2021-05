Muere Boris Miranda: BBC Mundo recuerda a uno de los periodistas "más destacados de su generación"

58 minutos

Lo que más llamaba la atención cuando uno conocía a Boris Iván Miranda no era su aguda capacidad periodística, ni su amabilidad de gigante bueno, su amor por las empanadas salteñas o su desvarío por el Club Bolívar.

Y Edu Rodríguez compartió: "Querido Shori, hermano de la vida, me cuesta mucho aceptar tu partida (...) Fuiste un grande, un crack, un persona q irradiaba alegría, de gran corazón y mente brillante. Ahora ni el cielo es tu límite, seguro la seguirás rompiendo allá donde estás ahora".

Un periodista de la calle

Boris fue de esos reporteros que se come la suela de los zapatos. El que se curte la piel por el sol o se empapa si el día es de lluvia. El que desborda libretas con apuntes hechos a mano.

Miami y Colombia

" Ya tenía una mochila de experiencia y un libro publicado y, sin embargo, no tenía ínfulas de grandeza . Ninguna. Con su perfil bajo, dispuesto a darlo todo y a aprender, Boris se fue haciendo su lugar en la redacción y luego como corresponsal en Colombia", anota.

En BBC Mundo se destacó no solo por su bagaje de conocimientos adquiridos en las redacciones bolivianas, sino por la avidez por incorporar nuevas herramientas a su trabajo.

Solos y a contrarreloj, luego de confirmar la noticia pasaron varias horas escribiendo, corrigiendo y publicando material de la muerte de Castro. Cuando terminaron, Boris no se fue a descansar sino que se marchó directo a cubrir lo que estaba pasando en las calles de Miami aquella madrugada.

Con ese talento llegó a la corresponsalía de Colombia en 2017 , donde no se guardó una gota de sudor para cubrir un país que acababa de salir de un conflicto de 50 años, tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Él era así: lo que podía resultar inconcebible para muchos, para él era algo natural, porque la pasión no tiene límites.

Ahora que todos hemos conocido la noticia de su muerte, vemos cómo los homenajes abundan, las palabras de admiración se multiplican y no dejan duda de la gran persona, colega y amigo que fue Boris.

"Amigo querido, nada de lo que pueda decir acá es más importante que tu vida y que tu brillo. Que sepas que gracias, que te quiero, que te voy a buscar, y que va ser una huevada no encontrarte. El capitán eres tú, no me voy a olvidar", le escribió uno de sus amigos en el muro de Facebook.