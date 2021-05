Principio de Peter: ¿por qué todo puesto de empleo tiende a ser ocupado por alguien incapaz de desempeñarlo?

50 minutos

La humanidad ha logrado agregar una fase extra: una vez que los más aptos han sobrevivido, son elevados a un nivel para el cual no son aptos.

"En cualquier organización en la que la pericia es elegibilidad para la promoción y la incompetencia un impedimento, esas reglas aplican", señaló su autor, el psicólogo y educador canadiense Laurence J. Peter, quien junto con el dramaturgo Raymond Hull lanzaron su libro "The Peter Principle" en 1969.

...Alguien está haciendo un trabajo para el que está perfectamente preparado; en lugar de permitir que siga brillando y aumentarle el sueldo de vez en cuando, la organización le recompensa con un ascenso a un puesto que no sabe hacer tan bien .

Como dijo Laurence Peter, "no es tanto que la crema siempre sube, sino que sube hasta agriarse".

A carcajadas

El libro tocó la fibra sensible del público en general, permaneciendo en la lista de bestsellers del New York Times durante más de un año (y todavía sigue imprimiéndose 45 años después).El Principio de Peter es una sátira : se burla de la administración y se burla de los libros sobre administración. Pero como toda buena sátira, la gente pudo ver la verdad a través de ella.

La evidencia reciente

Comprobar que el principio de Peter es real es complicado, pues los datos de las empresas no son fáciles de conseguir y si quien debería recopilarlos ha alcanzado su nivel de incompetencia, probablemente no encargaría informes que hicieran oficial su situación.

No obstante, los economistas Alan Benson, Danielle Li y Kelly Shue publicaron recientemente lo que podría ser la primera investigación empírica detallada del principio de Peter utilizando datos de gestión del rendimiento en EE.UU. de equipos involucrados en ventas.

Saber sembrar no significa que sepas podar.

Confirmaron que los magos para las ventas efectivamente tenían más muchas probabilidades de ser ascendidas. Pero eso no fue todo .

"Uno pensaría que ser bueno en ventas implica que la persona es buena para las relaciones interpersonales, pero muchos de los mejores artistas de ventas son lobos solitarios y no tienen mucha experiencia con la colaboración o el trabajo en equipo.

"Y al hacerlo, las firmas no sólo perdieron un empleado con un alto rendimiento de ventas, sino que además adquirieron un mal administrador ".

A menudo el mejor no es lo mejor.

En el valle de silicio

Durante los últimos 30 años, el consultor de negocios Nitin Borwankar ha seguido el ascenso de Silicon Valley para convertirse en la potencia tecnológica y económica del mundo, y ha visto repetidamente empresas emergentes o start up s que surgen, innovan , "pierden el alma" y se estancan .

"He visto a gente que llega a innovar y luego, como es natural, buscan una fuente de ingresos. Es entonces cuando los directores deciden cuál es su modelo de negocio, todo lo demás se deja a un lado y se centran en lo que genera dinero'.

"Pero en las start up lo que da ganancias es el riesgo y se vuelven incompetentes en la toma de riesgo, dejándole el camino abierto a otras start up para innovar en el mismo espacio y dejarlas atrás. Sucede todo el tiempo".

¿Inevitable?

De vez en cuando, no des en el blanco.

No es fácil, pero hay algunos enfoques radicales.

En resumen, si encuentras un trabajo que realmente te gusta y que sabes hacer muy bien, asegúrate de darle ocasionalmente a tu jefe alguna razón para que piense que no eres tan bueno.

El principio de Peter arrojó luz sobre la burocracia pero no la cambió: la incompetencia sigue abundando.

"Para mí, hay pequeños destellos de esperanza en su noción de que todo el trabajo razonable lo hacen personas que no han alcanzado su nivel de incompetencia pues algo que he aprendido estudiando gestión durante casi 40 años es que muy a menudo las organizaciones hacen lo correcto a pesar de -y no debido a- los líderes que tienen.