Liz Chicaje, la líder indígena que le plantó cara a la minería y la tala ilegal en Perú

Los comienzos para afrontar esa lucha no fueron fáciles. "Al principio me daba miedo plantarle cara a todas esas personas que trabajan en asuntos ilegales", le cuenta a BBC Mundo en conversación telefónica.

El parque no está habitado, pero 29 comunidades indígenas viven muy cerca de sus límites, y su protección es vital para su supervivencia.

Yo tenía 16 años cuando comencé a asistir a reuniones sobre la defensa del territorio ancestral bora. Y es la causa más importante a la que me he sumado en toda mi vida.

¡Ah, sí...! Bueno, es que desde que tengo uso de razón veía cómo mi papá, mi mamá y mis abuelos trabajaban con los dirigentes, que ya muchos nos dejaron..., en su compromiso por el medio ambiente y por el territorio. Eso me llamaba mucho la atención.

Al principio sentí temor porque me estaba enfrentando a personas que trabajan en asuntos ilegales y están dispuestos a hacer muchas cosas.

Pero después me di cuenta de que uno no trabaja solo. Una tiene que regirse por quienes son competentes en este tema del medio ambiente y buscar ayuda en las instituciones que forman parte del cuidado del bosque.

La creación del parque ha sido importante, pero no deja de ser un punto más en la lucha para que las comunidades indígenas seamos escuchadas por el Estado y por las instituciones competentes de formalizar esas áreas.

Hoy esa zona está más cuidada y más protegida. Ya no estamos todo el tiempo pendientes de si los ilegales van a entrar porque ahora hay guardabosques que la defienden.

Pero tenemos que seguir alerta; no se puede bajar la guardia con las incursiones ilegales.

No, que yo sepa. No hemos visto todavía ninguna tala ni deforestación.

Me alegra mucho el trabajo que se hizo porque realmente se está protegiendo y los ilegales han aprendido a respetarnos a las organizaciones y a los pueblos indígenas. Pero, como siempre digo, hay que trabajar más.

Para empezar, no fue solamente mi comunidad. Las 14 comunidades indígenas -de los bora, los ocaina, los yagua y los huitoto- que vivimos en el Amazonas peruano se vieron afectadas.

A mí me llamaron la atención tres cosas.

Lo primero que uno ve es la distribución de la riqueza. Solo se ve la riqueza en los patrones. Las familias que se dedican a trabajar siguen siendo pobres, mientras los ilegales se lucran a nuestra costa. Eso es algo que he visto y he sentido toda mi vida.

A mí me llamaron la atención todas esas cosas y me dije: "¡No! ¡Esto no puede seguir así! Tengo que hacer algo por mi cuenca y por mis comunidades". Y tuve la oportunidad de ser una dirigente. Así que asumí esa labor para buscar un cambio y acabar con ese trabajo ilegal.