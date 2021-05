La poco conocida historia de los italianos enviados a campos de internamiento en Canadá durante la II Guerra Mundial

21 minutos

Salvatore Vistarchi no volvería a ver a su prometida, ni el mundo exterior, en los siguientes 33 meses.

"A los hombres y mujeres que fueron llevados a campos de prisioneros de guerra o a la cárcel sin cargos y que ya no están con nosotros para escuchar esta disculpa, a las decenas de miles de canadienses italianos inocentes que fueron etiquetados como 'enemigos', a los hijos y nietos que han llevado la vergüenza y el dolor de una generación pasada y a su comunidad... les decimos lo siento", afirmó Trudeau el jueves.

Aunque no fue la primera vez que el gobierno canadiense se disculpaba por lo sucedido (un primer ministro italiano lo hizo antes durante una cena, lo que fue visto como una "disculpa informal"), la comunidad italiana canadiense recibió con beneplácito la noticia por considerar que se trataba de la "primera disculpa sentida y completa" en el Parlamento.

Los años de internamiento

"Ni una sola persona fue condenada y tampoco contaron con el debido proceso. No tenían nada más que el hecho de que su nombre pudo haber aparecido en una lista", dijo en una entrevista con The Canada Press el actual ministro de Justicia, David Lametti , de ascendencia italiana.

En su libro Fascism and the Italians of Montreal, el historiador Filippo Salvatore cuenta que por aquellos años hubo una especie de "histeria" en la que se temía que los italianos en Canadá crearían un "quinto frente" y realizarían actos de sabotaje.