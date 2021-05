Elliot Page: la elogiada fotografía que muestra la transformación de la estrella de la película “Juno”

46 minutos

El protagonista de la serie The Umbrella Academy explicó entre lágrimas por qué el torso le había aportado la "mayor alegría" en el proceso de transición.

Enorme apoyo

La publicación de Page en Instagram tenía este martes ya más de dos millones y medio de "me gusta" y había recibido una oleada de comentarios de apoyo de otros famosos que alaban su nueva apariencia.

"Tío, ¡ya veo por qué me destrozaste en el entrenamiento!", escribió el actor Justin Cornwell.

La protagonista de la serie The Vampire Diaries ("Crónicas vampíricas") Nina Dobrev dijo: "Te ves espectacular… y sobre todo feliz".

La actriz Julianne Moore, que actuó con Page en la película Freeheld ("No sin ella"), escribió: "Feliz verano", junto a un emoji de llama.

La estrella de The Good Place Jameela Jamil se sumó a los elogios y tuiteó que está feliz de ver a Page "florecer".

"Experiencia liberadora"

"No solo me ha cambiado la vida, de verdad creo que me la ha salvado, como les pasa a muchas personas. Y más con todo el ataque que hay actualmente contra la atención sanitaria a las personas trans", continuó.