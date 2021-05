La desatinada decisión que me dejó cuadripléjico

51 minutos

Me sumergí desde la parte superior de la pared, por el extremo más profundo, como lo había hecho anteriormente. Pero esa vez me golpeé con el fondo con la cabeza y un inmenso shock recorrió mi cuerpo.

Traté de nadar hasta la superficie, pero no podía mover los brazos.

No podía nadar.

Empecé a quedarme sin aliento y entré en pánico, luego mis amigos nadaron hacia mí y me sacaron a la superficie.

"Nunca volveré a caminar"

Me había roto el quinto hueso cervical, que afectó mi médula espinal. Pasé 12 meses en el hospital.

Debía tener un tubo en la garganta, pero mi situación empeoró y no fui capaz de hablar por varios meses.

Solo podía comunicarme con golpes sobre una superficie: una vez sí, dos veces no.

Luego llegaron los médicos y dijeron que probablemente nunca volvería a caminar . Me explicaban lo complicada que se iba a volver mi vida.

Regresé a casa con una vida diferente. Me imagino que eso te envejece, supongo, espiritualmente.

"Yo mismo creé mi discapacidad"

La gente decía que era un héroe y una fuente de inspiración, pero yo me sentí como un idiota.

Ahora me doy cuenta de que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello.

La gente me suele decir: " Imagina lo que hubieras logrado si no te hubieras roto el cuello".

La cuestión me hace reír. Me rompí el cuello y no tengo ninguna alternativa.