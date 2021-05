Cómo tu ADN influye en tus decisiones sobre el amor

8 minutos

Dos desconocidos escupiendo en un tubo de ensayo no es el comienzo más tradicional para una historia de amor.

La idea de utilizar ADN para determinar la compatibilidad entre solteros y posibles parejas es central en la trama de la serie "The One", de Netflix, y "Soulmates", de la cadena de televisión estadounidense AMC.

La llamada "química"

"Conocí a varias personas en fiestas, a través de amigos, y también me inscribí en una agencia para formar relaciones, pero no logré encontrar a las personas adecuadas", le cuenta a la BBC.

El gen del amor

"Cuando conoces a alguien, no se trata de apariencia , se trata de otra cosa. Y cuando esa persona es realmente interesante y no sabes exactamente por qué, en realidad estás sintiendo el HLA".

"Es muy instintivo , muy básico y todos lo hacemos todo el tiempo. Incluso en las personas que no quieren tener hijos, el instinto sigue ahí".

"Cambió mi vida"

"El resultado final no fue del 100%, pero fue casi perfecto ", dice Mitsui. "Esperaba ver un buen resultado, pero en realidad fue mucho mejor de lo que esperaba, así que estaba feliz".

"No puedo decir si me habría casado con él sin el ADN o no", dice ella. "Tal vez lo hubiese hecho, pero indudablemente fue un incentivo para el matrimonio. En ese sentido, cambió mi vida".