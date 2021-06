Por qué decidí ponerme bótox: un periodista de la BBC explora qué hay detrás del aumento en procedimientos estéticos entre los hombres

Apelar a una solución quirúrgica no había estado en mi radar hasta hace poco, después de que el año pasado se vio un aumento sorprendente de el número de hombres que buscaban hacerse "un retoque".

"Y ha habido un cambio en la cultura del acicalamiento masculino: se ha vuelto socialmente aceptable para los hombres, mientras que antes pudo no haber sido así".

"Ya no estamos en un mundo en el que alguien vive en la misma casa o trabaja en el mismo trabajo toda su vida", dice el Matarasso.

"Y ya sea que se suscriba a esto o no, muchos de nosotros juzgamos a las personas en base a nuestras primeras impresiones de ellos ".

Yo no había estado presionando ningún botón para alterar mi imagen en videollamadas, pero tenía curiosidad por ver de qué se trataba todo el alboroto.

La cirugía plástica comienza a sentirse como el frente de una guerra cultural no declarada , con prejuicios y vergüenza generosamente dispensados de ambos lados.

Bótox

Pero no dejes que eso necesariamente te desanime. Aplicado mínimamente en la cara, se considera que ayuda a suavizar las arrugas, como las patas de gallo y las líneas de expresión, paralizando los músculos durante un período de meses.

Después de una breve consulta, me invitan a recostarme en su sofá, recibir una generosa capa de antiséptico en la frente y luego una serie de pinchazos .

Es una aguja muy fina. Las inyecciones no me resultaron incómodas, aunque me advirtieron de posibles dolores de cabeza a corto plazo y de evitar el ejercicio vigoroso en las horas después de la intervención.