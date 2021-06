Catalina de Medici: la 'reina serpiente' que se convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de Francia en el siglo XVI

43 minutos

Tres semanas después de su nacimiento, Madeleine murió de una fiebre violenta y Catalina se quedó sin madre. Poco después, su padre, que también era duque de Urbino, tuvo que defender la región después de que fuera atacada por Francesco Maria, un ex duque de Urbino, quien había planeado su venganza durante un momento vulnerable para la familia de Lorenzo.

¿Cómo llegó a gobernar a Francia?

El matrimonio de Catalina con Enrique II no fue feliz.

Preocupada por perder su posición e influencia en la corte si el rey volvía a casarse con una esposa más joven y atractiva para engendrar un heredero, Diana se aseguró de que Enrique frecuentara el dormitorio real; Catalina no era una amenaza para ella, ni siquiera con herederos, ya que se había asegurado el afecto y la atracción sexual del rey.

La masacre de San Batolomé

Era una católica ferviente, pero eso no quiere decir que fuera responsable de lo que ocurrió.

Con las tensiones ya exacerbadas en París, hubo un intento de asesinato contra el almirante Gaspard de Coligny, el líder militar y político de los hugonotes, y el evento desató días de derramamiento de sangre, no solo en París sino en toda Francia: más tarde se conoció estos hechos como como la Masacre del día de San Bartolomé.

¿Cómo reaccionó Catalina esa noche?

También abrió sus puertas a cualquier protestante que necesitara encontrar refugio, incluido el embajador inglés en ese momento, Sir Francis Walsingham, cuando sus apartamentos ya no eran lo suficientemente seguros.

¿Sospechaba que la familia Guisa buscaría vengarse de los líderes hugonotes por la muerte de su padre a manos de un noble hugonote en 1562? Probablemente. Pero ella no podría haber sabido que conduciría a las miles de muertes que se produjeron.

¿Cómo murió?

En ese momento, la situación en Francia estaba en su peor momento . La autoridad de Enrique III, su hijo favorito, había sido cuestionada hasta el punto de que, en mayo de 1588, tuvo que huir de París, ya que la ciudad estaba sitiada por la Liga Católica dirigida por los Guisa. Catalina trató de aconsejar a su hijo, pero él ya no quería escucharla.

¿Por qué la llamaban "la reina serpiente"?

Algunas personas vieron esto como un interés en lo oculto, que no era real, y -poco a poco- sus detractores la retrataron erróneamente como una 'reina serpiente' que sabía cómo envenenar a sus enemigos y que era despiadada con la gente de Francia .

Esos ataques no podrían estar más lejos de la verdad.

De huérfana a reina consorte y luego a reina madre, influyó drásticamente en la historia de Francia al producir tres de los reyes de la nación. Aunque la dinastía Valois no prevaleció después de Enrique III, los nietos de Catalina de sus otros hijos pasaron a darle forma a la política de finales de los siglos XVI y XVII.

* Estelle Paranque es profesora de historia moderna temprana en el New College of the Humanities. Sus libros incluyen una próxima biografía conjunta de Isabel I y Catalina de Medici (Ebury Press).