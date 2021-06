Los habitantes de la Amazonía peruana vivieron "de manera sostenible" durante más de 5.000 años

Un equipo de científicos que trabaja en Perú analizó distintas capas de suelo selvático en busca de evidencia fósil microscópica del impacto humano y descubrieron que los bosques no fueron "talados, cultivados o alterados significativamente en la prehistoria".

Los investigadores publicaron sus resultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences esta semana.