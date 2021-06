Esclerosis lateral amiotrófica: el ejercicio intenso aumenta el riesgo de esta enfermedad de la motoneurona

8 minutos

Factores de riesgo

"El número de atletas de alto perfil afectados con EMN no es una coincidencia".

Ejercicio extenuante

Los investigadores definieron ejercicio extenuante y regular como más de 15-30 minutos en más de 2-3 días por semana . Pero, obviamente, la mayoría de las personas que hacen esta cantidad de ejercicio no desarrollan la enfermedad.

"No sabemos quién está en riesgo y no iríamos tan lejos como para decir quién debería y quién no hacer ejercicio", señaló Cooper-Knock.