El Salvador: ¿es bitcoin la mejor manera de enviar remesas?

11 junio 2021

No todo el mundo entiende cómo funciona bitcoin y los riesgos que puede haber.

La nueva ley significa que todas las empresas deben aceptar bitcoin como moneda de pago para bienes o servicios, a menos que no cuenten con la tecnología necesaria para realizar la transacción.

Sin intermediarios

Una ventaja del bitcoin, o de cualquier criptomoneda, es que no depende de ninguno de estos intermediarios.

Sin embargo, no hay que olvidar que las criptomonedas acarrean otros riesgos importantes.

Dólar estadounidense

Fluctuación de valor

Y además no todo el mundo comprende cómo funciona o los riesgos que conlleva.

A diferencia de los sistemas bancarios tradicionales, no existen mecanismos para proteger al cliente de la fluctuación del valor de Bitcoin.

Las dos características esenciales del éxito de una moneda son, por un lado que es una forma efectiva de cambio y por el otro, que es un depósito estable de valor , dice Ken Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dice que Bitcoin no es ninguno de los dos.

Vehículo para especular

"El hecho es que ahora mismo no se usa mucho en la economía legal. Sí, una persona rica se lo vende a otra, pero ese no es un uso final. Y sin eso, realmente no tiene un futuro a largo plazo".