Qué es el pensamiento lateral, el concepto inventado por Edward de Bono, médico y filósofo maltés que acaba de morir

La cama, el autobús y el baño

Hay diferentes maneras de pensar. Tradicionalmente, cuando quieres resolver un problemas empiezas en el punto A, vas al B, luego al C, etc., como siguiendo una receta. Ese es el pensamiento lineal o crítico.

¿Para qué sirve el pensamiento lateral?

"Steve Jobs era muy creativo, pero decía: 'No me puedo adjudicar el crédito de las ideas que tengo porque simplemente me llegan'", indicó Koppel. "No había trabajo involucrado en la generación de sus ideas".