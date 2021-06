Tragado y devuelto al mar: la increíble historia del hombre que quedó atrapado en la boca de una ballena (y que sobrevivió para contarla)

12 junio 2021

A pesar de las súplicas de su esposa para que cambie de trabajo, él dice que no piensa dejar su oficio de buzo que desempeña desde hace 40 años en el Cabo Cod, una península en el extremo oriental del estado de Massachusetts.

"Está tratando de tragarme"

El pescador pensó que había sido atacado por uno de los grandes tiburones blancos que nadan en la zona. "Luego palpé los lados y sentí que no tenía dientes", dijo.

"Y luego me di cuenta: 'Dios mío, estoy en la boca de una ballena y ella está intentando tragarme. Eso es, me voy a morir'".

"Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y me quedé flotando allí. No podía creerlo... estoy aquí para contarlo".