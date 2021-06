Victoria's Secret se renueva: ¿servirá el cambio de imagen del gigante de la lencería para recuperar su dominio?

23 minutos

Ambas formarán parte de The VS Collective , un grupo de mujeres que trabajarán con la empresa en "colaboraciones, acuerdos de negocio e iniciativas para defender o promocionar distintas causas".

Caras nuevas para un nuevo proyecto

Cambio de perspectiva

"No podría estar más encantado de liderar el trabajo para refrescar el posicionamiento de la marca para hacerla más relevante, más inclusiva, más consistente con la actitud y el estilo de vida de la mujer moderna", expresó.

"Patriarcal, sexista"

La empresa no descarta retomar la idea del desfile anual, aunque en una versión renovada.

Sin embargo, Waters, que es el cuarto director ejecutivo de Victoria's Secret en cinco años, le dijo al periódico The New York Times que "ahora mismo" no ve que las "Angels" sean "culturalmente relevantes".