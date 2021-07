Charles Howard Hinton, el matemático que escribía “romances científicos” y repartía herramientas para ver la cuarta dimensión

" Otros buscan y logran no pocas veces la nombradía; Hinton casi ha logrado la tiniebla. No es menos misterioso que su obra ", escribió el autor argentino Jorge Luis Borges en el texto introductorio a sus "Prólogos de la Biblioteca de Babel".

No se trataba de la de tiempo-espacio que nos dio la teoría especial de la relatividad, sino de una imaginada por matemáticos, físicos y filósofos cuando Albert Einstein estaba en pañales.

¿Espacial?

El treseracto es su legado más obvio, pero no el único.

Romances

Pero los cubos de colores y los textos académicos, como el mencionado ensayo "¿Qué es la cuarta dimensión?" y el libro "Una nueva era de pensamiento" (1888), en el que presentó "un sistema completo de pensamiento tetradimensional: mecánica, ciencia y arte", no fueron sus únicos métodos para introducir al público en la nueva dimensión.

Para él, no era algo que se podía articular en un solo texto ni de una sola forma: requería de elementos variados y de la creatividad del lector para conectar y establecer vínculos entre distintas perspectivas presentadas en diferentes formas hasta llegar a imaginar esa cuarta dimensión.

Con ese fin, creó una serie de personajes curiosos como "Estela", una mujer invisible que es cortejada y explotada por hombres que creen en ella aunque no la pueden ver. Fue la primera historia de invisibilidad humana inducida científicamente.

También está el señor Smith, uno de los personajes de "Una comunicación inconclusa" que es un "desaprendiz" profesional, al que el narrador acude para desaprender, más no olvidar, los "sórdidos detalles" de su historia personal y la historia de la civilización occidental.

El olvido

A pesar de todo, Hinton cayó en el olvido. "Los diccionarios biográficos lo ignoran; no hemos hallado más que unas pocas referencias fugaces en el Tertium Organum (1920), de Ouspensky, y la Geometry of Four Dimensions (1928), de Henry Parker Manning", apunta Borges.