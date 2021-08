"Busco inteligencia en el espacio porque a menudo no la encuentro en la Tierra": Avi Loeb, el astrónomo de Harvard que dice que Oumuamua puede ser un objeto creado por extraterrestres

13 minutos

Eso significa no solo que no estamos en el centro del universo, como argumentó el filósofo Aristóteles y la gente le creyó durante 1.000 años porque les inflaba el ego, sino que además sabemos que el sistema Tierra-Sol no es especial, no somos privilegiados, es un sistema muy común.