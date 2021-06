Los misterios del inesperado y mastodóntico viaje de una manada de elefantes en China

No es inusual que los elefantes se muevan distancias pequeñas. Pero esta manada ha estado recorriendo China durante más de un año.

No está claro si van de regreso, ni por qué se embarcaron en este viaje que ya es recorrido más extenso que se conozca de elefantes en ese país. Tampoco se sabe qué vendrá después.

Científicos desconcertados

"La verdad es que nadie lo sabe", dijo a la BBC Joshua Plotnik, profesor asistente de psicología de elefantes en Hunter College, City University of New York, al ser preguntado sobre las causas de este desplazamiento.

"Esto no es inusual, pero me sorprende que se haya quedado tanto tiempo. Probablemente fue porque se encontraban en un territorio desconocido. Cuando los vi entrar en un pueblo o aldea, se estaban moviendo muy juntos, eso es una señal de estrés", dijo Ahimsa Campos-Arceiz, profesor e investigador principal del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna.

Hábitats más pequeños

Los científicos coinciden de forma unánime en que esto no es una migración porque los animales no siguen una ruta fija.

Seguimiento aéreo

Los expertos están contentos de que el inusual viaje de los elefantes no haya provocado enfrentamientos peligrosos con los humanos. Hay otros aspectos positivos.

"Me complace que el enfoque no sea muy intrusivo. Un error muy común es tratar de decirles a los elefantes lo que deben hacer. Los elefantes no evolucionan para que se les diga qué hacer. Cuando tratamos de decirles lo que deben hacer mientras recorren largas distancias podemos crear muchos comportamientos agresivos ", dijo Campos-Arceiz.