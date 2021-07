Coronavirus en EE.UU.: "Soy médico en Nueva York y no recuerdo cuándo fue la última vez que se me murió un paciente de coronavirus"

Craig Spencer, médico de emergencia y experto en salud global del Columbia Medical Center en Nueva York

Soy médico de una sala de emergencias en la ciudad de Nueva York y no he visto a un paciente con covid-19 en más de un mes. No recuerdo cuándo fue la última vez que se me murió un paciente de coronavirus en uno de mis turnos.