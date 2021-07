200 mujeres de alto perfil exigen poner fin a la "pandemia de abusos en internet" (y qué respondieron las grandes plataformas digitales)

Sin embargo, algunos activistas han expresado su preocupación de que estos compromisos no sean suficientemente amplios.

"Estas declaraciones abstractas ofrecen a las empresas de tecnología una buena oportunidad de relaciones públicas, pero estos no son compromisos reales", señala Lucina Di Meco, cofundadora de #ShePersisted Global, una iniciativa para abordar los ataques en línea contra las mujeres.

"No están ofreciendo específicamente mirar la moderación de contenido o las preferencias algorítmicas que recompensan el mal comportamiento. Hasta ahora, seguimos poniendo la carga sobre las mujeres".

Esto ocurrió luego de que más de 200 mujeres de alto perfil, incluida la ex primera ministra australiana Julia Gillard, la tenista estadounidense Billie Jean King y las actrices británicas Thandiwe Newton y Emma Watson, firmaron una carta abierta pidiendo acciones concretas para abordar el abuso.

"La plaza del pueblo"

"Pero la escala del abuso en línea significa que, para muchas mujeres, estas plazas digitales no son seguras. Ésta es una amenaza para el progreso en la igualdad de género".

La carta también señaló un estudio de 2020 de The Economist Intelligence Unit que establece que el 38% de las mujeres en 51 países han tenido experiencia directa de intimidación en internet, y el número aumenta al 45% si las mujeres son nacidas después de 1982 (las llamadas "millenials" o de la generación Z).

Dice que se ha preguntado si las plataformas tecnológicas "alguna vez tomarían en serio el trolling y el acoso, especialmente para las mujeres en países que tal vez no consideren lo suficientemente importantes o que no estén en su radar, como Azerbaiyán".

"Una recomendación es filtrar el contenido para que las mujeres no vean el abuso. Esto es problemático, ya que significa que el abuso continúa, pero no veo lo que me envían".