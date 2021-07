Belle Gibson: el auge y caída de la "superinfluencer" que fingió tener cáncer

6 minutos

Fuente de la imagen, ANDREW HENSHAW PHOTOGRAPHY / BBC Three

Fuente de la imagen, BROOKE HOLM / BBC Three

Kylie no pudo dejar de compararse con ella.

"Yo me moría por dentro, y empeoraba con cada tratamiento. Me veía horrible. Y ella estaba viviendo su mejor vida".

En su libro, Belle decía: "Me empoderé para salvar mi propia vida a través de la nutrición, la paciencia, la determinación y el amor" .

Fascinada por la idea de tomar el control de su propio tratamiento, Kylie compró el libro de cocina y la aplicación de Belle, The Whole Pantry ("Toda la despensa", en español). La marca estaba respaldada por una de las mayores editoriales, Penguin, y por el gigante tecnológico Apple.

"La quimio no me estaba funcionando. [Me dije que] debía dejarla e intentar comer sano".