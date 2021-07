"Los hackers nos aventajan porque hay poca gente especializada en ciberseguridad. No damos abasto": Soledad Antelada, la latina que protege al Departamento de Energía de EE.UU.

50 minutos

Luego realizo un reconimiento de vulnerabilidad para definir dónde están los agujeros de ciberseguridad. Si los descubres, hay que arreglarlo. Obviamente no quieres que nadie los vea. Hay que taparlos para que nadie pase por ahí.

Algo parecido a lo que sucedió en Texas (una tormenta invernal que dejó decenas de muertos y millones sin electricidad el pasado febrero). En ese caso no fue un ataque informático, pero son consecuencias similares terribles que podrían ocurrir.

Muchos sitios, organizaciones y entidades públicas no están a la altura de tener sistemas de seguridad seguros.

Pero hubo un tiempo muy grande en que no se le prestaba atención y todo era más difícil.

Es difícil predecir cuán frecuentes y si seguiremos viendo más ataques de ese tipo. Espero que no y que los últimos hechos sirvan como llamado de aviso y prevención.

Los ciberataques a entidades financieras se suceden con frecuencia. El objetivo, además de robar dinero, también es obtener datos sensibles de clientes. En 2019, un ataque a Capital One comprometió los datos de alrededor de 100 millones de personas.

Los que defendemos somos menos porque hay poca gente especializada. No damos abasto. Por eso a veces nos ganan la partida.

No es lo mismo la ofensiva que la defensiva. La ofensiva no tiene otra cosa que hacer que entrar y al final consigue hacerlo por algún lado.

Cuando entré hace 10 años no sabía que era la única, la primera en la historia.

El especialista en ciberseguridad siempre ha sido catalogado como el típico chico poco social, que utiliza un hoodie para estar toda la noche metido en el ordenador, no sale a la calle, no hace deporte, no socializa.