Jeff Bezos deja de dirigir Amazon 27 años después de fundar la compañía

" Jeff atendía las llamadas él mismo ", sostiene Bryar. Recuerda que una queja sobre un producto en particular seguía llegando. "Los ojos de Jeff se abrieron de par en par", dice.

Bezos estaba frustrado. Estaba claro que había algo que no funcionaba bien en el producto, pero no se había reportado. Más tarde, ese mismo día, envió un correo electrónico en el que pedía formas más eficaces de señalar los productos defectuosos.

Habla con cualquiera que haya trabajado en Amazon y no tendrás que esperar mucho para escuchar la frase "obsesión por el cliente".

"Se me ocurrió una forma inteligente de que perdiéramos el menor dinero posible y arreglar el problema de alguna manera. Pero cuando se lo comenté a Jeff, me miró y me dijo: 'Estás pensando mal'".